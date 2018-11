Crime macabro no Brasil: «Ele voltou ao carro com uma faca na mão, todo sujo de sangue»

A polícia de São José dos Pinhais, no Paraná, voltou a ouvir David Willian Silva, de 18 anos, e Igor King, de 19, dois dos quatro ocupantes da viatura que transportou Daniel Correa, o jogador do São Paulo que apareceu morto com sinais de tortura, no meio do mato, no passado dia 27 de outubro, depois de ter estado numa festa de aniversário da filha do homicida confesso, Edison Silva Júnior.David contou que inicialmente a ideia era largarem o jogador (que seguia na bagageira, depois de ter sido espancado em casa do empresário) no meio da rua, todo nu. "Tudo estava tranquilo dentro do carro, a intenção era deixar o Daniel no meio da rua, para passar vergonha. O Edison trazia consigo um telemóvel, que eu não sabe se era dele ou não. Edison estava normal e, ao ver algo no aparelho celular, ficou descontrolado e disse que mataria o Daniel", pode ler-se um trecho do interrogatório, citado pela imprensa brasileira.Alegadamente Edison terá visto no telemóvel do jogador fotos que Daniel tirou na cama ao lado de Cristiana Brittes, a mulher do empresário, enquanto esta dormia.Segundo o mesmo depoimento, todos no carro entraram em pânico ao ouvirem aquela declaração e disseram que Daniel já tinha recebido o que merecia. Num depoimento anterior Edison disse ter apanhado o jogador a tentar violar a sua mulher (uma tese que a polícia não acredita) e que Daniel teria sido barbaramente agredido ainda em casa do empresário por isso.Chegados ao local, David e Igor disseram que não saíram do carro quando Daniel foi retirado do bagageira e que não viram o jogador ser morto. Edison e Eduardo Henrique da Silva, de 19 anos (primo de Cristiana, que também foi preso) retiraram o futebolista na mala."O Edison retornou ao carro com uma faca na mão, todo sujo de sangue, uma faca de cozinha, não de serra, com um tamanho semelhante ao comprimento de uma folha de papel (A4). Eduardo apresentava pequenos respingos de sangue nas calças, mas Edison estava bem sujo, com as mãos todas ensanguentadas", diz outra parte do interrogatório de David.No regresso a casa, pararam para comprar roupas novas para Edison, bem como duas garras de água, que o empresário usou para lavar as mãos. As roupas sujas e a faca foram atiradas para um rio.Recorde-se que o corpo de Daniel Correa foi encontrado com golpes no pescoço e sem os genitais.