Cristina Ferreira: a amiga que 'matava' as saudades de Jorge Jesus quando este estava na Arábia

A amizade entre Cristina Ferreira e Jorge Jesus não é novidade, mas a proximidade entre os dois não tinha sido revelada até agora. A apresentadora de televisão revelou aos telespectadores que trocava videochamadas com o treinador português quando este estava na Arábia Saudita, ao serviço do Al Hilal.





"Ele perguntava se a amiga estava boa... a amiga sou eu. Falávamos por videochamada, que eu adorava. Estava lá ele na Arábia Saudita. Adoro o Jorge, um beijinho. A Internet no Brasil não é tão boa, por isso é que ele não me tem ligado. Ele estava lá muito sozinho na altura!", confessou em conversa com Cláudio Ramos, que confrontou-a: "E tu matavas as saudades do Jorge Jesus...".