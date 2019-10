Críticas à arbitragem valem advertência a Jorge Jesus

A conferência explosiva de Jorge Jesus após a vitória do Flamengo A conferência explosiva de Jorge Jesus após a vitória do Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva condenou esta quinta-feira Jorge Jesus uma partida de suspensão convertida em advertência, pelas críticas à arbitragem do jogo do Flamengo frente ao Athletico Paranaense. Ou seja, o treinador português não irá falhar, por castigo, qualquer jogo do Brasileirão.Já o Flamengo foi multado em 2 mil reais (cerca de 442 euros) pelo atraso de dois minutos no recomeço da 2.ª parte do jogo, que terminou com a vitória da equipa orientada por JJ.