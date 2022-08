Cuca 'ataca' Abel Ferreira: «Quando está a vencer é tudo perfeito e maravilhoso»

Cuca, treinador do Atlético Mineiro, criticou a postura de Abel Ferreira no duelo da Libertadores entre o galo e o Palmeiras, frisando que a decisão do técnico português, que desceu aos balneários para ouvir música ao invés de ver a decisão do encontro nos penáltis, só foi "maravilhosa" porque o verdão acabou por vencer a partida."Quando está a vencer, tudo o que faz é perfeito, bonito e maravilhoso. Se sai para o balneário e vai ouvir música durante os penáltis, vira moda. E se perdesse? Quando o guarda-redes se atira seis vezes para o mesmo lado e ganha, é bom. Quando dois jogadores são expulsos, não se passa nada porque têm a cabeça fria. Se eles perdessem esse jogo, vocês [comunicação social] estariam a falar mal das duas expulsões, do guarda-redes a cair seis vezes para o mesmo lado e do treinador que não ficou em campo para ver os penáltis", destacou o brasileiro após a vitória sobre o Coritiba.