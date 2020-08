Cuca é o sucessor de Jesualdo Ferreira no Santos

O Santos já encontrou sucessor para Jesualdo Ferreira e a escolha recaiu em Cuca, segundo informou o clube brasileiro nas redes sociais. O técnico, de 57 anos, estava livre desde setembro, altura em que foi dispensado do São Paulo, e assinou um contrato válido até ao final do Brasileirão. O treinador cumpre o seu segundo regresso ao Peixe e já comentou a transferência.





O Cuca está de volta! Responsável pela reação do Santos em 2018, o técnico retorna ao clube para recomeçar sua história no Peixe. Bem-vindo, Cuca! pic.twitter.com/MBxXFqVWHM — Santos Futebol Clube (de ) (@SantosFC) August 7, 2020

"Saí do Santos FC em 2018, em um momento em que precisava cuidar da minha saúde, e sabia que um dia voltaria para ter mais uma oportunidade nesse gigante do futebol. Da última vez, também tínhamos alguns problemas, o clube não estava bem na classificação, mas com o esforço de todos conseguimos evoluir e melhorar a situação, ainda que longe do que queríamos. Agora estou completamente recuperado e assumo em um momento que o Santos FC passa por um processo de reestruturação, de organização do futebol, sem condições de fazer grandes investimentos. Estou muito motivado com essa responsabilidade e sinto-me extremamente capacitado e comprometido em ajudar este processo", garantiu Cuca, nas redes sociais.