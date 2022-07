Cuca volta ao At. Mineiro

Depois de ter despedido o argentino Antonio Mohamed na sequência do empate com o Cuiabá, o Atlético Mineiro anunciou ontem o regresso de Cuca ao comando técnico. Campeão brasileiro com o emblema de Belo Horizonte em 2021, o treinador de 59 anos decidiu parar durante 2022, mas acabou por não resistir à chamada do ex-clube. "A nossa história com o Galo é muito grande, muito bonita, e não tinha como, neste momento, eu negar o meu serviço ao clube que tanto amo", justificou o técnico que assinou contrato até final deste ano. Esta será a sua terceira passagem pelo At. Mineiro – regista 224 jogos, com 128 vitórias, 48 empates e 48 derrotas.

Ainda assim, Cuca apenas chegará amanhã a Belo Horizonte, pelo que o encontro de hoje com o Corinthians será orientado pelo interino Lucas Gonçalves. A (re)estreia do técnico será no próximo domingo, frente ao Internacional, apenas três dias antes da 1ª mão dos quartos de final da Libertadores, frente ao Palmeiras de Abel Ferreira.