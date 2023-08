Cuiabá de António Oliveira impõe-se ao Flamengo com vitória por 3-0

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Cuiabá, de António Oliveira, venceu na madrugada desta segunda-feira o Flamengo por 3-0.

O conjunto liderado pelo português António Oliveira prossegue em franca recuperação e já está no oitavo lugar, com 28 pontos, depois de ter alcançado o quarto triunfo consecutivo na competição, com golos de Matheus Alexandre, aos 46 minutos, Clayson, aos 54', e Deyverson, aos 80'.

O Flamengo fica assim mais longe do líder Botafogo, estando agora a 13 pontos de distância.