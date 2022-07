Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cuiaba´ Esporte Clube (@cuiabaec)

O Cuiabá, treinado por António Oliveira, perdeu na última noite com o Coritiba por 1-0. No jogo fechou a 19.º jornada do Brasileirão , o único golo foi marcado por Alef Manga aos 40 minutos.Com esta derrota o Cuiabá cai para a zona de despromoção. Ocupa agora a 17ª posição com 20 pontos. Já o Coritiba está em 13.º com 20.