Cuiabá de António Oliveira perde em casa com 'aflito' Vasco da Gama

O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, foi hoje derrotado pelo Vasco da Gama, por 2-0, na 31.ª jornada do Brasileirão, com os visitantes a somarem três pontos graças aos golos de Gabriel Pec e Orellano.

Depois de um primeiro tempo em 'branco', o Vasco da Gama abriu o marcador aos 57, através do jovem extremo Gabriel Chaves, e o avançado argentino Luca Orellano fechou a contagem já aos 90+10, confirmando a vitória dos forasteiros.

Com 31 rondas disputadas, o Cuiabá, do Mato Grosso, segue em 10.º no Brasileirão, com 40 pontos, enquanto a formação do Rio de Janeiro está no 17.º posto (em zona de despromoção), com 34 pontos.