Cuiabá de António Oliveira soma 4.ª derrota seguida no Brasileirão na deslocação a Porto Alegre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, perdeu este domingo, por 2-0, em Porto Alegre, com o Grémio, na 22.ª jornada do Brasileirão.

O goleador uruguaio Luis Suárez, que jogou vários anos na Europa, abriu o marcador, aos 30 minutos.

O resultado final, na Arena do Grémio, foi feito no minuto 63, quando Rikelme, do Cuiabá, marcou na sua própria baliza.

O Grémio sobe a terceiro do campeonato, com 39 pontos, atrás de Botafogo (51), de Bruno Lage, e Palmeiras (40), de Abel Ferreira.

Para António Oliveira, este é o quarto desaire seguido, depois de um registo de cinco vitórias e um empate em seis partidas.

O Cuiabá desce um lugar e é 10.º classificado, com 28 pontos, a meio da tabela do Brasileirão.