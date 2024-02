Da Escócia para o Brasil: Jose Cifuentes troca Rangers por Cruzeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É oficial! O Cruzeiro anunciou a contratação do médio equatoriano Jose Cifuentes, de 24 anos. Fica no clube brasileiro até ao final de 2024 e chega proveniente dos escoceses do Rangers.

Cifuentes não estava a ter o tempo de jogo que desejava no emblema escocês, optando por rumar ao Cruzeiro, onde até poderá ter uma dupla função, uma vez que pode alinhar no miolo da equipa mas também na lateral direita.