Dani Alves: «A grande maioria dos clubes acha que eu tenho data de validade»

Dani Alves deixou o PSG no final da época e as notícias que corriam na altura davam conta que o defesa brasileiro andaria a oferecer-se a alguns dos principais clubes europeus. Mas o jogador de 36 anos, que acabou por assinar pelo São Paulo, revela que recebeu propostas e que recusou-as porque acreditou no projeto do clube brasileiro.





"O que eu queria para mim era a estabilidade para poder lutar pelo Mundial de 2022. Era aí que começava o processo de aceitar o desafio seguinte. A grande maioria dos clubes não me propuseram isso, porque eles não acreditam, eles acham que eu tenho data de validade. Digo desde quando comecei como jogador de futebol: 'Sou livre. Eu decido quando começa e eu decido quando acaba'", contou, numa entrevista ao 'The Players Tribune'.Dani Alves explica que gostou do projeto que lhe foi apresentado pelo São Paulo. "Tive a possibilidade de voltar para a Juventus, tive possibilidade de voltar para o Barça. Mas não tomo a decisão assim 'ah, vou por ali'. Não. Começo a pensar 'se for para esse lugar vou melhorar, isso vai tornar-me numa melhor pessoa, num profissional melhor?' E eu fui juntando as coisas: a estrutura, as possibilidades, a história que o clube tem, a estabilidade que me pode dar. Fui juntando tudo isso. O único link que começou a se fazer foi esse."