Dani Alves assina por três anos com os brasileiros do São Paulo

O veterano futebolista brasileiro Dani Alves, que estava sem equipa depois de acabar contrato com o Paris Saint-Germain, assinou por três anos, até dezembro de 2022, pelo São Paulo, regressando ao Brasil após 17 anos na Europa."Estamos em 2019 e podia ter escolhido qualquer lugar para jogar, mas escolhi voltar ao Brasil, pelo meu país, pelo meu povo, pelo meu clube de coração", foi assim que o melhor jogador da última Copa América anunciou a sua chegada, no Twitter do São Paulo.Dani Alves, de 36 anos, ingressa no atual quinto classificado do Brasileirão, depois de uma sensacional trajetória na Europa, de onde sai como o "jogador mais vitorioso da história do futebol", lembra o São Paulo.O lateral direito somou na edição 2019 da Copa América, prova em que foi considerado o melhor jogador, o 40.º título da carreira, que começou no Bahia e teve passagens europeias por Sevilha, Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain.Destaque para as três Champions conquistadas no Barcelona, em 2009, 2011 e 2015, ao lado, entre outros, de Lionel Messi, sendo que o brasileiro ainda é hoje o jogador que mais assistências fez no 'Barça' para o argentino.