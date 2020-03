Dani Alves 'dá troco' a Bolsonaro e não poupa presidente do Brasil após discurso polémico

O Presidente do Brasil falou na terça-feira ao país sobre o novo coronavírus e pediu às autoridades estaduais e municipais que reabram escolas e comércio, e ponham fim ao "confinamento em massa". Um "regresso à normalidade", foi o que Jair Bolsonaro pediu, para surpresa de muitos que não tardaram em manifestar-se nas redes sociais, como Dani Alves.





"Senhor presidente, respeito muito a sua presidência, respeito muito vossa senhoria, mas são muitas famílias e muitas pessoas trabalhando em prol do combate a essa pandemia e o senhor, como a pessoa mais importante desse país, deveria também prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo. É um momento muito difícil para o mundo e para nossa população, não devemos desfazer dessa situação, sobretudo se não temos cura para ela. Como um humilde cidadão venho expressar a minha opinião, pois não quero viver sem poder compartilhar momentos com as pessoas nem viver com medo delas!! QUE DEUS ABENÇOE O BRASIL E O MUNDO!!", escreveu o jogador do São Paulo, acrescentando a hashtag "fique em casa por amor ao próximo".Na terceira mensagem ao país sobre a pandemia de Covid-19, Jair Bolsonaro sublinhou que a vida "tem de continuar" e que a situação "passará em breve"."Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o encerramento do comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima de 60 anos. Então, por que fechar escolas", questionou Jair Bolsonaro, sublinhando que o país deve "voltar à normalidade".