Dani Alves elogia novo treinador do Flamengo: «Vivemos momentos incríveis e históricos»

Dani Alves não quer que haja dúvidas, nem rumores sem fundamento, e por isso veio a público afirmar, uma vez mais, que no Brasil apenas joga pelo São Paulo.





"Uma coisa que quero deixar claro para nunca mais ter esse debate: único clube que jogo no Brasil é o São Paulo. Se sair qualquer coisa de outro clube, pode dizer que é mentira", referiu o internacional brasileiro, de 37 anos, que em 2019 voltou para o São Paulo."É o meu sonho de criança. Não jogo noutro clube que não seja o São Paulo. Aqui no Brasil estou por um sonho, não pela parte financeira, por dinheiro", explicou.Postos os pontos nos 'is', Dani Alves quis também deixar uma palavra a Domènec Torrent, com quem trabalhou no Barcelona, dando agora as boas-vindas ao novo treinador do Flamengo "Queria dar boas-vindas ao Domènec, vivemos momentos incríveis e históricos. Fazemos parte um da vida do outro. Como embaixador brasileiro, dou boas-vindas e espero êxito no Flamengo, exceto contra o São Paulo", afirmou.