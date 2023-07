Dani Alves formalmente acusado por abuso sexual: brasileiro vai a julgamento

Daniel Alves foi esta segunda-feira formalmente acusado por alegada agressão sexual a uma jovem de 23 anos durante a noite de 31 de dezembro de 2022, numa discoteca em Barcelona, Espanha. Detido desde janeiro, o futebolista brasileiro de 40 anos vai agora a julgamento depois de a juíza responsável pelo processo considerar que existem provas suficientes de que, de facto, existiu uma agressão sexual naquela noite, conforme avança hoje a imprensa espanhola.Para além de ter de ir presente a um juíz, Dani Alves terá ainda de indemnizar a vítima, isto caso seja condenado, em 150 mil euros por danos morais e psicológicos causados.Segundo a 'Marca', os advogados de Daniel Alves não vão apresentar recurso da decisão da juíza, sendo que é esperado que o futebolista se apresente a tribunal no próximo dia 3 de agosto para ser informado do julgamento.Em 21 de junho, Dani Alves quebrou o silêncio em entrevista à jornalista Mayka Navarro. "Não sei se ela tem a consciência tranquila e se dorme bem à noite, mas perdoo-a. Decidi dar esta entrevista, a primeira que dou desde que estou aqui [na prisão], para que as pessoas saibam o que penso. Para que conheçam a história a partir daquilo que eu vivi naquela madrugada e naquela casa de banho", começou por referir Dani Alves, continuando: "Até agora, tem-se contado uma história assustadora a envolver medo e terror, que nada tem a ver com o que realmente se passou nem com aquilo que fiz. Tudo o que se passou e não se passou ali dentro só eu e ela sabemos."