Dani Alves não tem dúvidas sobre quem quer que ganhe no Flamengo-River Plate

Jesus e Gallardo abrem o jogo: os onzes de Flamengo e River Plate para a final da Libertadores



Daniel Alves, que esta temporada joga com a camisola do São Paulo, foi questionado sobre por quem está a torcer este sábado na final da Taça Libertadores entre Flamengo e River Plate.O internacional brasileiro, que já representou o Barcelona, a Juventus e o PSG, não tem qualquer dúvida, mostrando-se até surpreendido com a pergunta."Como assim para quem vou torcer? Pelo Flamengo, é Brasil. Tem que torcer pelos amigos, pelo Brasil", respondeu Daniel Alves aos adeptos durante um live no Instagram.Hoje, às 20 horas, Flamengo e River Plate disputam em Lima, Peru, a Taça Libertadores.