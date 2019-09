Dani Alves recusa entregar título ao Flamengo e recua ao tempo em que "nem Jesus resolvia"

Após novo empate do São Paulo, desta vez frente ao CSA (1-1) , Daniel Alves pediu para que não entreguem já o título ao Flamengo (que este fim de semana venceu o Santos ) e recordou que também a formação de Jorge Jesus já passou por um período mais complicado."Se olharmos para trás, o Flamengo quando foi eliminado na Taça do Brasil, muitos diziam que nem Jesus resolvia. Agora o Flamengo é campeão do turno, já acha... Não entrega o título para o Flamengo, não, tem muita coisa para acontecer ainda. As pessoas do futebol sabem que ainda vão suceder muitas coisas. Estamos a trabalhar para melhorar", afirmou o internacional brasileiro que esta época reforça o São Paulo."Temos que ter um sistema de jogo, definir e ir até o final, confiando que aquele padrão é o melhor. Porque se ficarmos a mudar de sistema em função dos debates, nunca vamos conseguir ter uma sequência", referiu ainda Dani Alves.