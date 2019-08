Dani Alves vai ter o maior salário do futebol brasileiro

Daniel Alves vai ser o jogador com o maior salário do futebol brasileiro depois de ter sido anunciado como reforço do São Paulo . Segundo o 'UOL Esporte', o lateral-direito vai ganhar aproximadamente 355 mil euros por mês, o que perfaz cerca de 4,6 milhões de euros por ano.Desta forma, revela o site brasileiro, o jogador, de 36 anos, ultrapassa nomes como Gabriel Barbosa, do Flamengo, de Jorge Jesus, além de Dudu (Palmeiras), Diego Tardelli (Grémio) e Fred (Cruzeiro), que auferem entre 230 e 290 mil euros mensais.Além deste valor, Daniel Alves, que assinou até dezembro de 2022, vai ainda receber 1 milhão de euros relativo ao prémio de assinatura.