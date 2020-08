Daniel Alves avisa: «Se não for para acreditar, não contem comigo»

Após a derrota do São Paulo frente ao Mirassol por 2-3, que ditou a eliminação do Campeonato Paulista, o lateral do clube tricolor, Daniel Alves, veio defender que é necessário estabilidade e não críticas ao treinador da equipa, Fernando Diniz: "Volto a insistir, não é por ter um relacionamento especial com ele, é por gostarmos das mesmas coisas no aspeto profissional e termos os mesmos valores pessoais. As pessoas criam cumplicidade e acreditam muito na veracidade daquilo que a que se entregam e fazem".

E considerou que a falta de tranquilidade no clube tem sido uma das razões para o insucesso: "A partir do momento em que acreditamos naquilo que fazemos, começamos a alcançar. Se vamos contra a maré, gera-se instabilidade, que é o que tem existido no clube ao longo destes anos sem lograr algo importante. Se fosse estável, o clube não estaria nesta situação.

O brasileiro de 37 anos afirmou ainda que acredita nas possibilidades da equipa: "Se não for para acreditar no dia-a-dia, não contem comigo porque eu não faço parte da mentira, só da verdade. Nós não somos esses dois jogos (derrotas frente ao Mirassol e Red Bull Bragantino). Nós somos a equipa de antes da pandemia e vamos mostrar isso".

Autor: Jorge Afonso