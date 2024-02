Daniel Alves condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual

Daniel Alves, futebolista brasileiro de 40 anos, foi esta quinta-feira condenado a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual. Em causa estão os factos ocorridos na noite de 30 para 31 de dezembro de 2022, na discoteca Sutton, em que teve relações sexuais não consentidas com uma mulher numa das casas de banho daquele espaço noturno.A sentença considera que a vítima não consentiu as relações sexuais que ocorreram na tal noite de 30 para 31 de dezembro de 2022, afirmando que existem elementos de prova, para além do depoimento feito pela própria vítima, que confirmam a violação sexual de Dani Alves. A acrescentar a isto, foi ainda determinado que Dani Alves terá de indemnizar a vítima em 150 mil euros por danos causados, para além de lhe ter sido aplicada uma ordem de restrição de 9 anos e 5 anos de liberdade condicional, o máximo previsto pela lei.Em todo o caso, ambas as partes poderão recorrer ainda da decisão hoje tomada pelo Tribunal de Barcelona, levando o caso para instâncias superiores, isto caso considerem que a sentença não foi justa. O recurso deverá ser apresentado ao Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, que, tal como informa a imprensa espanhola, será encarregue de anunciar uma sentença final em pouco meses.Segundo revelado pelo jornal 'Sport', o Tribunal de Barcelona considera ter ficado provado que "o arguido agarrou bruscamente a vítima, atirou-a ao chão e impediu-a de se mexer e penetrou-a vaginalmente, apesar de a queixosa ter dito que não, que queria ir embora". O mesmo tribunal entende ainda que "isto preenche o tipo de ausência de consentimento, com uso de violência, e com acesso carnal."O acórdão, em parte divulgado hoje pelo 'Sport', refere ainda que a vítima ficou com lesões nos joelhos por culpa da "violência utilizada pelo Sr. Alves para dobrar a vítima e, assim, colocá-la no chão". A acrescentar a isto, o mesmo acórdão garante que inúmeros testemunhos "atestam o estado da vítima logo após ter saído da casa de banho", para além de existirem "também sequelas" que comprovam os atos violentos.Recorde-se que Daniel Alves está detido desde o passado dia 20 de janeiro de 2023, há mais de um ano e um mês, tendo primeiro passado pelo centro prisional Can Brians 1, em Barcelona, onde esteve durante três dias, e ter sido posteriormente transferido para o centro prisional Can Brians 2, onde está desde então.