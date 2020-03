«Dar-lhe pancadas um de cada vez»: Felipe Melo revela tática do Brasil para travar Messi

Em entrevista ao jornal argentino 'Diario Clarín', Felipe Melo revelou a tática insólita usada pelos jogadores da seleção do Brasil para tentarem travar Lionel Messi quando defrontavam a congénere albiceleste.

"Quando jogávamos contra ele dizíamos 'temos que dar-lhe pancadas um de cada vez, temos de ir rodando'. Caso contrário é difícil. Não há forma de marcar um jogador assim. Não digo dar-lhe pancadas para lesioná-lo, mas sim fazer faltas táticas, cortar o ritmo e incomodá-lo", afirmou o médio brasileiro de 36 anos, que joga no Palmeiras.





Na opinião de Felipe Melo, Messi "é um jogador único" e também o "melhor da história", por possuir atibutos que fazem do avançado do Barcelona ser "mais completo" do que Cristiano Ronaldo."Não posso falar sobre Pelé porque não o vi jogar e de Maradona recordo-me do Mundial de 1990 quando a Argentina ganhou ao Brasil com o golo do Caniggia. No Brasil também dizem que o Zico é o melhor de todos, mas só o vi jogar na sua despedida, no Maracanã. Eu vi jogar o Messi e é incrível, mais do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano pode fazer 5 golos mas o Messi faz esses 5 golos e ainda é capaz de dar golos aos colegas, por isso é mais completo", sustentou o jogador brasileiro.