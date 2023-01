David Luiz diz o que pensa dos treinos de Vítor Pereira no Flamengo

O Flamengo trabalha faz por estes dias a pré-época, sob as ordens de Vítor Pereira, com vista a preparar a participação na Supertaça do Brasil e no Mundial de Clubes. David Luiz, defesa central do clube carioca (que passou pelo Benfica), contou como tem sido trabalhar com o treinador português."Nunca é fácil voltar de férias, mas tem sido da melhor maneira possível. Estes treinos bidiários fazem parte da pré-temporada. O mister tem tentado de alguma forma fazer com que os jogadores ganhem intensidade o mais rápido possível. Temos grandes jogos este mês e no próximo, temos que tentar estar 100 por cento", frisou o jogador.David Luiz falou também do estilo de trabalho de Vítor Pereira. "Ele é muito direto. Simplifica muito bem os trabalhos, explica-nos o que devemos fazer no campo", afirmou.O primeiro grande desafio do Flamengo será a Supertaça do Brasil, no dia 28 de janeiro, com o Palmeiras de Abel Ferreira. O jogo vai ter lugar em Brasília.