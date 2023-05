David Luiz está a 45 minutos de renovar contrato automaticamente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Flamengo vai medir forças com o Cruzeiro, na 8ª jornada do Brasileirão, e há um jogador que encara este jogo de forma ligeiramente diferente dos restantes. Trata-se do central canarinho David Luiz, que poderá renovar contrato automaticamente caso alinhe pelo menos 45 minutos nesta partida.

No ano passado, quando renovou por uma temporada, David Luiz e Flamengo acordaram uma cláusula que garante a renovação automática por um ano quando o central chegar aos 20 jogos, com pelo menos 45 minutos de utilização.

David Luiz tem sofrido muito com problemas físicos ao longo da temporada e depois de ter sido titular na última partida, contra o Ñublense, deverá ceder lugar a Léo Pereira. Tem a palavra o treinador Jorge Sampaoli.