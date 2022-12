David Luiz renova com o Flamengo

O experiente central David Luiz prepara-se para renovar por mais uma época pelo Flamengo, avança o 'GloboEsporte'. O defesa de 35 anos apresta-se assim para entrar na segunda época ao serviço do emblema do Rio de Janeiro. O ex-central do Benfica vai ser treinado pelo português Vítor Pereira, o futuro técnico do Flamengo. De acordo com a mesma fonte, a experiência e a capacidade de liderança de David Luiz pesaram na decisão do Flamengo de oferecer mais um ano de contrato. O defesa é visto como um exemplo para os mais jovens. David Luiz passou ainda por Chelsea, PSG e Arsenal antes de rumar ao Mengão.