David Luiz: «Tenho total confiança naquilo que já vi de Vítor Pereira»

David Luiz e Vítor Pereira vão trabalhar pela primeira vez juntos no Flamengo, mas já foram adversários tanto no Brasil como em Portugal. Em entrevista ao 'Globoesporte', o central brasileiro, que renovou recentemente com o mengão, deixou elogios ao técnico português."Conheço o Vítor há alguns anos, mas ainda não conversamos. É um treinador tremendo, de muita qualidade, um expert taticamente também. Nós sofremos muito com isso no ano passado quando jogámos contra ele. Espero que ele seja muito feliz aqui connosco", começou por referir o antigo jogador do Benfica."Ele vem com a mesma ambição de todos. É um treinador vitorioso na sua carreira e vem tentar fazer o melhor pelo Flamengo e isso são as conquistas de títulos e as alegrias nas vitórias", acrescentou, reforçando a confiança no técnico luso."Seria muita petulância da minha parte, tentar ser um expert e comentar algo que ainda nem aconteceu. A única coisa que posso dizer é que tenho total confiança naquilo que já vi do Vítor ao longo da minha vida. E que estamos à espera de começar um lindo trabalho", reiterou.Recorde-se que, apesar de já ter sido anunciado um acordo entre Vítor Pereira e o Flamengo, o treinador ainda não foi oficializado no clube brasileiro por ter contrato com o Corinthians até final deste ano.