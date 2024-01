De corpo e mente no Mengão: De Arrascaeta está focado no Flamengo

O empresário de Giorgian de Arrascaeta veio a terreiro abordar a situação do médio uruguaio no Flamengo. Com contrato até 2026, o jogador está focado no clube rubronegro, especialmente desde que o compatriota e amigo Nicolás de la Cruz se juntou ao plantel do colosso brasileiro.

"O Giorgian está feliz no Rio e no Flamengo. Se existir uma oportunidade de transferência vamos avaliar, mas ele tem contrato até 2026 e, em princípio, vai cumprir. Ele também está muito feliz e ansioso para jogar com Nico de la Cruz. No Uruguai, eles rebentaram juntos", revelou Daniel Fonseca.