De volta a casa? Gustavo Scarpa na mira de quatro clubes brasileiros

Gustavo Scarpa saiu do Brasil para conquistar a Europa. Foi recrutado pelo Nottingham Forest mas as coisas não lhe correram de feição e acabou emprestado aos gregos do Olympiacos. Agora tem a possibilidade de regressar à pátria e já com um lote de emblemas muito interessados na sua contratação.

De acordo com a imprensa brasileira, Atlético Mineiro, Internacional, Palmeiras e Flamengo estão de olhos postos no médio, devendo existir propostas oficiais muito em breve.