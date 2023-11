Deco a torcer pelo Fluminense: «Libertadores? Vai depender da capacidade mental»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fluminense e Boca Juniors têm encontro marcado para a final da Taça Libertadores, no sábado, e um nome bem conhecido do nosso futebol vai estar atento a todas as incidências desta emocionante partida. Trata-se de Deco, que passou pelo gigante brasileiro e que até anotou um golo contra a formação argentina na fase de grupos de 2012, quando envergava a camisola 20.

"Lembro bem. Nunca tinha jogado na Bombonera, que tem um dos melhores ambientes do futebol. Fizemos um jogo perfeito. Nessa época a equipa esta aforte, com Wellington Nem, eu, Fred... Quando a equipa estava completa era muito forte. O Nem estava numa fase muito boa naquele ano. Era um jogador que no um contra um passava quase sempre. Eu sabia que ele ia conseguir driblar, fui acompanhando o lance, porque sabia que podia fazer o cruzamento e foi o que fiz", registou ao 'Lance'.

Quanto ao embate deste ano, Deco aludiu à força mental: "Acho que o jogo vai depender muito da capacidade mental dos jogadores do Fluminense. O Boca é uma equipa fria, não tem problemas em sofrer durante os 90 minutos. Contra o Palmeiras foi um pouco assim. Não há favoritismo na final, mas espero que o Fluminense ganhe."