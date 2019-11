Deco e o momento do Flamengo: «Jorge Jesus é a cereja no topo do bolo»

Deco foi uma das figuras do futebol que marcou presença esta quarta-feira na Web Summit, que decorre em Lisboa até dia 9. O antigo internacional português abordou o momento dos dragões, sublinhando que "num clube tão grande como o FC Porto é normal que haja contestação [a Sérgio Conceição] quando as coisas não correm tão bem"."O FC Porto tem tido bons e maus momentos. Está a recuperar jogadores e está na linha daquilo que tem feito nos anos anteriores. Jogadores importantes saíram, outros que chegaram ainda se estão a adaptar. As contratações foram boas e vejo perfeitamente o FC Porto a lutar pelo título", afirmou o ex-jogador dos azuis e brancos.A realidade do Brasileirão foi também comentada por Deco, numa altura em que o Flamengo dá cartas. "Jorge Jesus está a fazer um trabalho espetacular. Está num clube que se organizou. Ele é a cereja no topo do bolo do trabalho que o Flamengo tem feito nos últimos anos", concluiu.