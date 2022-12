Defendeu penálti de Pelé em 1971 e ainda hoje aguarda a bola: «O melhor avançado que defrontei»

Sebastião Luiz Lourenço era guarda-redes do São Bento em 1971 e num jogo contra o Santos, no Campeonato Paulista, que a sua equipa perdeu por 1-0, defendeu um penálti de Pelé. Ainda hoje guarda a bola."Eu tive a felicidade de defender um penálti batido pelo Pelé", recorda emocionado o antigo camisola 1 do São Bento, hoje com 81 anos, citado pelo 'Globo Esporte'.Lourenço acredita que é o único guarda-redes vivo que defendeu um penálti do Rei. Mas não era fácil, conforme recordou. "O Pelé foi o melhor jogador que defrontei, o melhor atacante. Não podias descuidar-te um segundo. Quando lhe tiravas as oportunidades de fazer golo, ele inventava outras. Era diferente dos outros avançados", recorda o antigo guardião, que tem menos um ano que Pelé.O antigo craque brasileiro morreu ontem, aos 82 anos, depois de ter estado um mês internado num hospital em São Paulo. Há um ano tinha-lhe sido diagnosticado um cancro no cólon.