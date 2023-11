Defesa do Fluminense ganha Libertadores e já tem passaporte para a Premier League

Ninocomo capitão do Fluminense, mas já decidiu que não vai continuar no clube na próxima época. Apesar de ter contrato com o emblema brasileiro até junho de 2024, o defesa já tem o destino traçado.De acordo com a imprensa brasileira, Nino vai rumar à Premier League para jogar no Nottingham Forest, que está disposto a pagar os 7 milhões da cláusula de rescisão do defesa central de 26 anos.Nino terá tido outras propostas financeiramente mais vantajosas de Espanha e da Turquia, mas decidiu que quer continuar a carreira em Inglaterra.