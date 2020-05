Deivid é o novo diretor técnico do Cruzeiro

Depois de ter representado o Cruzeiro como jogador e treinador, Deivid assume agora a direção técnica do clube, que desceu à Série B. O antigo avançado do Sporting, agora com 40 anos, é aposta do novo presidente, Sérgio Santos Rodrigues. "Por tudo o que aconteceu, é uma grande responsabilidade mas também uma grande honra poder contribuir com o meu trabalho para levar o Cruzeiro ao seu devido lugar, que é disputar títulos e ser uma referência positiva de administração", disse Deivid, formado em Gestão Executiva de Futebol e que também possui a licença A para treinadores profissionais. "Serei responsável por fazer a conexão entre os atletas, a equipa técnica e a direção. A intenção é fortalecer a equipa com as características que fizeram o Cruzeiro ter as suas glórias", explicou o ex-jogador, campeão pelo Cruzeiro em 2003, dois anos antes de rumar a Alvalade.

O clube atravessa um período conturbado. A juntar à descida à Série B, pela primeira vez na sua história, o Cruzeiro atravessa graves problemas financeiros e é alvo de investigações policiais por alegadas irregularidades na gestão, nomeadamente lavagem de dinheiro e falsificação de documentos."