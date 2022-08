Despedido o treinador que criticou duramente Abel Ferreira

Foram 11 os dias que separaram as críticas de Jorginho a Abel Ferreira ao despedimento do Atlético Goianiense. O técnico que deu que falar por visar o técnico do Palmeiras , garantindo que o português "não descobriu o futebol", não aguentou a série de maus resultados.Jorginho, de 58 anos, não conseguiu colocar a vencer o Atlético Goianiense nos últimos quatro encontros, deixando o cargo após a derrota no terreno do Goiás (2-1), a contar para a Brasileirão."Agradecemos o profissional pelo período de trabalho no clube, onde mostrou ter grande caráter, deixando um legado positivo de respeito e profissionalismo. O Atlético atravessa um momento difícil no ano, com a necessidade de achar alternativas para sair desta situação. A responsabilidade pelos maus resultados é de todos, mas o clube buscará se reerguer o quanto antes. O Atlético Goianiense tem como prioridades a disputa do Brasileirão e a semifinal da CONMEBOL Sudamericana", pode ler-se em comunicado.Jorge Oliveira Campos, ou Jorginho no Mundo do futebol, estava desde maio à frente da equipa. Deixa o At. Goianiense no 19º lugar do campeonato brasileiro.