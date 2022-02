Deu para tudo: Invasão de abelhas, jogadores com mesmo número e 'prefeito' da cidade a insultar árbitro

Quem nunca ouviu falar do Campeonato Piauiense que atire a primeira pedra. E, na verdade, só faltou uma chuva de pedras para que o duelo desta competição, entre Oeirense e Fluminense de Piauí, fosse o mais bizarro da história do futebol. Senão vejamos...

O jogo foi interrompido devido a uma invasão de abelhas, que obrigou jogadores e árbitros a atirarem-se para o chão, como se fugissem de granadas. Depois disso, os adeptos começaram a gritar para avisar o árbitro que dois jogadores estavam a utilizar o mesmo número na camisola.

¿Tormenta eléctrica? ¿Terremoto? ¿Thanos? No, no. ABEJAS. Se enojaron (?) y obligaron a suspender por un rato Oeirense - Fluminense. #youcannotbeserius pic.twitter.com/4T7DS02rNf — VarskySports (@VarskySports) February 10, 2022

E para terminar, antes que descesse um nave extraterrestre em campo, o 'prefeito' da cidade de Oeiras, José Raimundo, do partido Progressistas, entrou em campo para insultar e tentar bater no juiz da partida. Chamou-lhe "ladrão vagabundo", como surge no relatório de jogo, e lá foi à sua vida, como a foto do topo desta página demonstra.

E no Campeonato Piauiense que no jogo entre Oeirense x Fluminense-PI, dois jogadores do Flu estavam com a mesma numeração na camisa e a arbitragem só foi perceber depois que a torcida ficou gritando avisando, meu campeonato piauiense é forte demais pic.twitter.com/FX6aDtpWcf — Daniel (@daniellpessoa) February 10, 2022

E como hoje não dia 1 de abril, pode mesmo acreditar que tudo isto aconteceu...