«Deu tudo certo...»: Vice-presidente do Flamengo reage à saída de Jorge Jesus

Depois do Flamengo emitir um comunicado oficial anunciando a saída de Jorge Jesus do comando técnico da equipa, foi a vez de Marcos Braz, vice-presidente do clube do Rio Janeiro, recorrer às redes sociais.





Numa curta mensagem publicada na sua página oficial do Twitter, o dirigente do Mengão escreveu: "Deu tudo certo...", acompanhando de uma imagem em que surge abraçado ao técnico português, após a conquista do Estadual Carioca."Vai tudo dar certo. Todo o mundo vai ter uma boa noite. Calma, fica tranquilo, a vida segue", foram estas as palavras ditas pelo dirigente brasileiro à 'FlaTV', numa altura em que ainda se especulava que o encontro entre Flamengo e Fluminense poderia ser o último de Jorge Jesus ao leme do emblema brasileiro.