Deyverson sobre Abel Ferreira: «Deu o peito por mim e sou-lhe eternamente grato por isso»

Deyverson, foi o herói do Palmeiras na conquista da Taça Libertadores, ao apontar o golo que garantiu a segunda conquista consecutiva da prova, a terceira na história do Verdão. O avançado brasileiro, que passou por Benfica e Belenenses, agradeceu a Abel pela oportunidade de o trazer para um clube que ama e sublinhou que o técnico português faz sempre o melhor em prol do grupo."É o meu segundo golo de título. Falar de Abel? Vou falar até morrer. Ele meteu a mão na saladeira e disse: 'És um menino de grupo, profissional'. Já jogamos um contra o outro, eu estava no Belenenses e ele no Sporting. Tenho uma gratidão eterna. Trouxe-me a mim e à minha família para um clube que eu amo. Tive altos e baixos, sim. Ele tira um, coloca outro... mas é pelo bem do clube e da equipa. Quando o Palmeiras ganha, ganham todos. Fico muito feliz. Emociono-me porque eu sou assim. Deu peito por mim e sou-lhe eternamente grato por isso. Também fez essa renúncia. Deixou a família para estar aqui. Às vezes não são justos e não se lembram disso. Gratidão", vincou o atacante."O que ele faz é o melhor para o grupo e para o clube. Ele faz o que sente. O que ele faz é de coração. Têm de entender que dentro de uma camisola tem alguém com uma família. A nossa família sente. As entrevistas, os vídeos... fica tudo marcado, as nossas filhas perguntam. As coisas que vocês falam não nos magoam, mas sim às nossas famílias. O mundo está a ficar muito cruel. Digam que amam em vez que maltratar. Abracem, amem agora. O amanhã pode não existir", concluiu, visivelmente emocionado.