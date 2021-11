Deyverson: «Toda a gente dava o Palmeiras como morto antes da final»

Deyverson foi o herói do Palmeiras na final da Taça Libertadores , ao apontar, no prolongamento, o golo que decidiu a final diante do Flamengo. No final do encontro, o avançado sublinhou a união do grupo liderado pelo português Abel Ferreira."Golo mais importante da minha vida? Sim… mas em 2018 também marquei o golo que deu o título no Brasileirão. O melhor golo da minha vida é fruto do conjunto, do grupo. Este golo é de todos. Estamos de parabéns, jogámos contra um adversário muito forte. Toda a gente dava o Palmeiras como morto antes da final. Mas é um grupo, uma família… As pessoas que falam e dão resultados antes dos jogos têm que respeitar o Palmeiras e os grandes jogadores que passaram por aqui. É um momento de sorrir, de alegrar, com os meus colegas e estes adeptos maravilhosos. Estamos de parabéns!", afirmou Deyverson, que passou pelo futebol português ao serviço de Benfica e Belenenses.