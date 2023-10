Di Plácido quer Tiquinho na seleção e promete 'chapada' a Adryelson

O argentino Leonel Di Plácido, lateral do Botafogo, está deliciado com as prestações do colega e amigo Tiquinho Soares. De tal forma que até deixou bem claro que o avançado deveria ser chamado à seleção do Brasil, que já conta com com dois craques do Fogão - Adryelson e Lucas Perri.

"Chego a ficar arrepiado aos vê-los lá. Estão a fazer um trabalho muito bom e mereciam a oportunidade. Acho que daqui a pouco vai chegar a vez do Tiquinho, porque ele merece muito isso. É muito emoção não só para mim, mas para todo o plantel. Quando o Adryelson voltar vou dar-lhe umas chapadas", registou.