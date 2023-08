Diego Aguirre é o novo técnico do Santos FC



O uruguaio Diego Aguirre é o novo treinador do Santos Futebol Clube. Ele assinou contrato até dezembro de 2024, na noite deste domingo (6) e se apresenta no CT Rei Pelé na próxima terça-feira (8) para iniciar o trabalho no comando… pic.twitter.com/2CTTLSOORf