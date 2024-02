Diego Costa apresentado no Grémio

O futebolista internacional espanhol Diego Costa, nascido no Brasil, é reforço do Grémio, com o emblema brasileiro a assinar contrato com o avançado até final do ano.

Diego Costa chega ao Grémio para substituir o internacional uruguaio Luis Suárez, que assinou em dezembro pelos norte-americanos do Inter Miami, depois de uma época na equipa de Porto Alegre.

"O atleta, de 35 anos, chega a Porto Alegre nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato até o final de 2024", refere o Grémio em relação a Diego Costa, salientando ainda que o avançado já alinhou no Atlético Mineiro e no Botafogo.

No Brasil, o Grémio será assim o terceiro clube de Diego Costa nos seniores, num percurso iniciado no Penafiel, emblema a que chegou proveniente da equipa de sub-20 do Barcelona Esportivo, um clube de São Paulo.

Em Portugal, o avançado ainda jogou no Sp. Braga, por empréstimo do Atlético Madrid, que o cedeu também ao Celta de Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano, antes de Diego Costa se afirmar nos colchoneros em 2012/13 e 2013/14.

O avançado, que regressaria mais tarde a Madrid, ainda jogou no Chelsea, por três épocas, e o Wolverhampton, por uma.

O Grémio, que se reforçou também com o guarda-redes argentino Marchesin (ex-FC Porto), terminou o último campeonato em segundo lugar, a dois pontos do bicampeão Palmeiras, equipa treinada pelo português Abel Ferreira.





