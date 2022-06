Diego Costa: «Flamengo? Qualquer jogador gostaria de jogar lá»

Atualmente sem clube, depois de terminar contrato com o Atlético Mineiro, Diego Costa deixou esta sexta-feira a porta aberta para continuar no campeonato brasileiro... mas agora com a camisola do Flamengo. Em entrevista hoje concedida ao canal de YouTube 'Pilhado', o experiente avançado comparou o Mengão ao Real Madrid e atirou: "Qualquer jogador gostaria de jogar lá".

"Flamengo? Qualquer jogador gostaria de jogar lá. É algo normal. No Flamengo, quando a equipa está bem tudo joga a favor. É como o Real Madrid. Os jogadores gostam dos adeptos, a paixão [que sentem] e o facto de se sentirem importantes. Em termos de tamanho, o Flamengo é o maior clube do Brasil", disse o ex-jogador do Atlético Madrid.