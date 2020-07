Diego e o possível regresso de Jorge Jesus ao Benfica: «Ele tem de estar feliz»

Diego, antigo jogador do FC Porto e atual capitão do Flamengo, torce pela permanência de Jorge Jesus no clube brasileiro. Ainda assim, o médio sublinha que o técnico tem de se sentir bem, acima de tudo.





"Ele tem que estar feliz e ele tem estado feliz, é isso que nós sentimos dele neste momento", afirmou Diego, à CNN Brasil.O jogador do Mengão, de 35 anos, sublinhou também a importância do técnico para o clube."A verdade é que temos uma confiança muito grande nele, queremos, claro, que ele fique. Mas ao mesmo tempo, por todo esse respeito que temos por ele, temos também de dar-lhe liberdade", acrescentou o médio, deixando mesmo um agradecimento público por "tudo o que Jesus entregou ao Flamengo desde que chegou". Palavras que estão a ser encaradas no Brasil em tom de despedida.