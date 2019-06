Diego: «Jorge Jesus é o técnico que mais exigiu da equipa até agora»

Ex-jogador do FC Porto marcou primeiro golo da era Jorge Jesus no Flamengo Ex-jogador do FC Porto marcou primeiro golo da era Jorge Jesus no Flamengo

Diego, capitão do Flamengo e autor do primeiro golo da equipa no particular frente ao Madureira , elogiou Jorge Jesus e admitiu que o treinador tem puxado 'à séria' pelo plantel."É o técnico que mais exigiu da equipa até agora. Vamos abraçar, comprar a ideia. Sabemos a oportunidade que temos. Todos estão cansados, mas muito motivados. Também queremos excelência. É promissor. Expectativa muito boa. A reação da equipa tem sido boa. Falam como se o plantel não estivesse preparado. Que fique claro que não temos problemas em trabalhar", frisou o jogador em conferência de imprensa.Analisando a partida, Diego gostou que a equipa aplicasse alguns dos novos conceitos, mas confessou que ainda há aspetos a trabalhar: "No geral, fiquei feliz. Valeu o esforço de querer fazer o que temos treinado. Mudança de esquema, de posição de alguns jogadores, bola parada... São muitas mudanças. [Jesus] Pede agressividade sem a bola e procuramos fazer. Algumas coisas aconteceram, outras têm que melhorar."