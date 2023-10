Diego Lugano direto ao assunto: «Não gostaria de ver Tite no Flamengo»

O simpático Diego Lugano, antigo central do São Paulo, foi um dos primeiros a comentar o cada vez mais certo ingresso de Tite, ex-selecionador do Brasil, no Flamengo.

O uruguaio de 42 anos é apaixonado pelo São Paulo e, por isso, teme o pior quando Tite assumir o posto.

"Eu, como são-paulino, não gostaria de ver o Tite no Flamengo. É uma ameaça com base na hegemonia. O Flamengo poderá chegar ao seu máximo potencial, não é? O Tite é um treinador inteligente e atualizado. Está comprovado que ele sabe gerir um grupo de qualquer nível. Poderá ser muito perigoso para os concorrentes", destacou aos microfones do 'Resenha da Rodada'.

Como já teve oportunidade de ler no Record, Tite está mesmo a um passo do Flamengo, com a oficialização do acordo a surgir nas próximas horas.