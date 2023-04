Diego recorda 'bronca' de Jesus no Flamengo: «Não sabes o que é ser capitão»

Diego Ribas já terminou carreira mas continua com muitas e boas histórias para contar. Desta vez, o antigo jogador do Flamengo esteve no podcast 'Pod Pah' e lembrou um problema com o treinador Jorge Jesus, que foi implacável logo no arranque da aventura ao serviço do Mengão.

Diego estava de férias em Orlando, nos Estados Unidos, e teve problemas na viagem de regresso a casa, o que o fez falhar o primeiro encontro de Jesus com o plantel. E como era capitão de equipa... sofreu muito às mãos de Jesus.

"Depois de insistir muito, ele deixou-me entrar na sala dele. Aí, com aquele jeito portuguesão, com as pernas cruzadas, chegou e disse - 'Tu estás a brincar comigo. Tu não sabes o que é ser um líder. Não sabes o que é ser um capitão de uma equipa. Tens de dar o exemplo, o capitão da minha equipa não aparece no primeiro dia? Não é possível. Tu tinhas de sair quatro dias antes, que aí não te atrasavas'. E tudo isto logo no primeiro dia...", explicou.

Depois as coisas encaminharam-se e a relação entre os dois foi sempre positiva: "Meses depois, ele deu uma entrevista e até hoje fico emocionado quando a vejo, porque ele disse que fui um dos grandes capitães da vida dele - 'Ele sabe o que é ser um líder'. Ele tem o que? 60 e poucos anos de experiência. Caramba meu irmão, não esperava."