Dimitri Payet: «Escolhi o Vasco da Gama pelo amor ao futebol»

Estão preparados para o #AeroPayet? ??



Chegada às 05:20, no Salão Nobre do Aeroporto do Galeão.



Payet deixou uma mensagem #VascoDaGama pic.twitter.com/epO0OuRmRS — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 15, 2023

Numa altura em que grandes nomes do futebol trocam a Europa pelos milhões da Arábia Saudita, o francês Dimitri Payet decidiu tomar uma decisão em contra-corrente, ao mudar-se do futebol francês, onde atuava no Marselha - tinha terminado contrato no final de junho -, para rumar aos brasileiros do Vasco da Gama. Antes de viajar para o Rio de Janeiro, o médio ofensivo de 36 anos explicou a sua decisão e deu uma resposta clara."Queria um desafio tão empolgante quanto no Marselha. As pessoas que me conhecem sabem que dinheiro não é uma prioridade há muito tempo. É claro que acho bom ter dinheiro, mas escolhi o Vasco pelo amor ao futebol, não por dinheiro", garantiu o jogador, à RMC Sports.