Diretor despedido do Flamengo recorda chegada de Jesus em carta do adeus

Paulo Pelaipe é o nome que está no centro da confusão do Flamengo depois de ter sido despedido, o que gerou a revolta dos adeptos. Na hora do adeus, o ex-diretor do futebol elogiou o presidente Rodolfo Landim, ignorou por completo Luiz Eduardo Batista, vice-presidente que terá sido o responsável pela sua saída, e não esqueceu a data da chegada de Jorge Jesus, pela qual terá sido um dos grandes responsáveis.





"Depois de uma temporada completa no Flamengo, quero dirigir-me ao presidente Rodolfo Landim, ao vice de futebol Marcos Braz, ao diretor-executivo Bruno Spindel, ao técnico Jorge Jesus, funcionários e aos adeptos para agradecer pela oportunidade de voltar ao clube pela segunda vez. Ontem [6 de janeiro], para minha surpresa, foi-me comunicada que está cancelada a renovação de meu contrato, que havia sido feita em dezembro, logo após as conquistas da Libertadores e do Brasileirão", começou por escrever o brasileiro, de 68 anos, que já tinha trabalhado no Mengão em 2013."Sou testemunha da devoção que o Marcos Braz tem pelo Flamengo, deixando a vida pessoal e dedicando-se a tempo inteiro ao clube e asseguro que em momentos delicados, as atitudes dele demonstraram sempre muita firmeza na condução do grupo e do trabalho", frisou, antes de tocar no nome do treinador português."Quando sugeri ao Marcos Braz a contratação do técnico Jorge Jesus, ele confiou na minha indicação e isso foi determinante para o sucesso da vinda do Mister. Tudo deu muito certo. O trabalho desenvolvido pelo treinador e os resultados demonstram isso", recordou.