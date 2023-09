Diretor do Botafogo: «Bruno Lage não soube expressar-se»

André Mazzuco, diretor do Botafogo, considerou que o facto de Bruno Lage ter colocado o lugar à disposição após a derrota com o Palmeiras (1-2), no domingo, mais não foi do que um "desabafo"... e um problema de português."Até nos apanhou de surpresa. Conversando depois com ele, ele não soube expressar-se. Foi muito mais um desabafo da parte dele. Ele entende a responsabilidade que tem, como a gente tem. Para ele, também é difícil chegar a um ambiente que está a funcionar. E nós sabíamos que haveria oscilações, uma derrota, enfim, isso ia acontecer", começou por dizer o dirigente ao 'Globoesporte'.Mazzuco considera que o treinador português teve, com aquelas palavras, intenção de blindar também o resto do grupo de trabalho. "Ele é uma pessoa muito protetora. (...) Não quer que essas críticas atinjam outros jogadores, porque não é justo para eles", considerou, concluindo o tema: "É um treinador estrangeiro que tem que se adaptar, só no Brasil é que acontece essa pressão maior. Mas está tudo tranquilo, resolvido, foi importante esse desabafo dele, é um 'cara do bem demais', que está muito disposto a ajudar, como já tem ajudado, é o nosso líder."Recorde-se que depois desse desaire do 'Fogão', atual líder do Brasileirão, Bruno Lage surgiu na conferência de imprensa e fez apenas uma curta declaração: "Sobre essa coisa de só olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que é uma pressão muito grande sobre os jogadores. E isso eu não admito. Só há uma forma de libertá-los dessa pressão. E por isso estou aqui perante vocês. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente."