Diretor jurídico do Corinthians manda indireta a Vítor Pereira: «Desonestidade intelectual...»

É a primeira reação, ainda que sem mencionar diretamente Vítor Pereira, que um dirigente do Corinthians se pronuncia sobre a ida do português para o Flamengo, uma possibilidade avançada ontem por Record - acordo está fechado."Desonestidade intelectual é desonestidade na realização de atividades intelectuais, como pensamento ou comunicação. Exemplos são: a defesa de uma posição que a pessoa sabe ou acredita ser falsa ou enganosa; Wikipédia", escreveu Herói Vicente, diretor jurídico do Corinthians.Recorde-se que Vítor Pereira alegou razões familiares para abandonar o Corinthians, algo que não parece impedi-lo de assumir o Flamengo (neste caso, a família seguiria para o Rio de Janeiro).